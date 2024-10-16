Сказки непроспавшегося депутата

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн под видом борьбы с анонимностью в Интернете обвинил главного редактора The Moscow Post и УтроNews Алексея Козлова в работе на украинцев и приравнял к таким сетевым персонажам как Тарас Чорноиван, Константин Черненко, Игорь Савчук и Ярослав Греков.
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