Сказки непроспавшегося депутата

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн под видом борьбы с анонимностью в Интернете обвинил главного редактора The Moscow Post и УтроNews Алексея Козлова в работе на украинцев и приравнял к таким сетевым персонажам как Тарас Чорноиван, Константин Черненко, Игорь Савчук и Ярослав Греков.