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Путин: Россия и Китай выступают за реформирование ВТО, G20 и АТЭС

Россия и Китай выступают за оздоровление глобального экономического управления и реформирование определенных многосторонних институтов, заявил глава РФ Владимир Путин по итогам переговоров с китайскими властями в Пекине.

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