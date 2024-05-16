Путин: Россия и Китай выступают за реформирование ВТО, G20 и АТЭС

Россия и Китай выступают за оздоровление глобального экономического управления и реформирование определенных многосторонних институтов, заявил глава РФ Владимир Путин по итогам переговоров с китайскими властями в Пекине.
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