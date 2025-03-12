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Финны проснулись слишком поздно: Делягин о том, почему Европе грозит волна радикализации

Финны проснулись слишком поздно: Делягин о том, почему Европе грозит волна радикализации

Экономист Михаил Делягин прокомментировал ситуацию в Финляндии, где после вступления в НАТО и осложнения отношений с Россией начали осознавать, что источник экономического благополучия страны был гораздо ближе, чем казалось.

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