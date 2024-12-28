Два человека пострадали в аварии с газелью в Шацком районе

Авария произошла в 10:15 на 345-ом километре автодороги М-5 «Урал» 41-летняя жительница Московской области на Kia Spectra вылетела на встречную полосу, где врезалась в газель под управлением 50-летнего рязанца В происшествии пострадал водитель Kia и её 46-летняя пассажирка.