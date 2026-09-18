Сотни раненных ВСУшников не могут выбраться из харьковского котла

Российская армия успешно расширяет фланги котла в Харьковской области, в который попала крупная группировка ВСУ.
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