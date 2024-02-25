Снижающим вес посоветовали есть не более 25 г тёмного шоколада в день

Преподаватель Российского биотехнологического университета (Университет РОСБИОТЕХ) Инга Беляева объяснила в беседе с RT, что практически любая из существующих диет предполагает полный отказ от сладостей, но шоколад может быть полезен при снижении веса.
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