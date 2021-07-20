Крым - Сколько стоит жилье, если снимать сразу "с поезда"? Узнал расценки частников, которые дежурят на вокзале

ЮлияНедвижимостьКрым - Сколько стоит жилье, если снимать сразу "с поезда"? Узнал расценки частников, которые дежурят на вокзалеВсем привет! Как только приезжаешь в Крым, сразу налетает куча местных "бизнесменов" и начнет предлагать жилье.Вернуться к статье55НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ДонигевичАдекватная цена это от размера зарплаты, от пенсии могли рассчитывать только в СССР.( ЭТО КОГДА ОДНА КОРОБКА СПИЧЕК СТОИЛ ОДНУ КОПЕЙКУ.кормчийБыли в Крыму в 2011 г. ,были сейчас - Крым наш,а везде замашки хохляцкие.Александр ДонигевичТолько со времён " хохла " ХрущёваStrannik WeidЦены конечно фантастичные.Виктор МуравьевКокшага, на мой взгляд, не хуже, а даже лучше Чёрного Моря, со всеми втекающими в него последствиями хохлядской цивилизации. Фрукты, овощи, свежая рыба, хлеб из деревенской пекарни ароматный... и всё это по нормальной цене. Вода прозрачная, чистая, если и хлебнул при купании, то отплёвываться незачем - ведь ни одного города на реке нет! Короче, и Ветлуга ничуть не хуже!Комментировать
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