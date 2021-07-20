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Крым - Сколько стоит жилье, если снимать сразу "с поезда"? Узнал расценки частников, которые дежурят на вокзале

Крым - Сколько стоит жилье, если снимать сразу "с поезда"? Узнал расценки частников, которые дежурят на вокзале

Всем привет! Как только приезжаешь в Крым, сразу налетает куча местных "бизнесменов" и начнет предлагать жилье.

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Александр Донигевич
Адекватная цена это от размера зарплаты, от пенсии могли рассчитывать только в СССР.( ЭТО КОГДА ОДНА КОРОБКА СПИЧЕК СТОИЛ ОДНУ КОПЕЙКУ.
кормчий
Были в Крыму в 2011 г. ,были сейчас - Крым наш,а везде замашки хохляцкие.
Александр Донигевич
Только со времён " хохла " Хрущёва
Strannik Weid
Цены конечно фантастичные.
Виктор Муравьев
Кокшага, на мой взгляд, не хуже, а даже лучше Чёрного Моря, со всеми втекающими в него последствиями хохлядской цивилизации. Фрукты, овощи, свежая рыба, хлеб из деревенской пекарни ароматный... и всё это по нормальной цене. Вода прозрачная, чистая, если и хлебнул при купании, то отплёвываться незачем - ведь ни одного города на реке нет! Короче, и Ветлуга ничуть не хуже!

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