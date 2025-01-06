Офис Зеленского: Украина хочет вступить в НАТО по аналогии с Западной Германией

Украина готова вступить в Североатлантический альянс (НАТО) по аналогии с моделью Западной Германии. Об этом в интервью агентству "Укринформ" заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко Лещенко уточнил, что в таком случае власти Киева не будут контролировать всю территорию, которую Украина считает своей, и, следовательно, гарантии альянса будут действовать только на тех землях, которые находятся под контролем Киева.