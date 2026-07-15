В поселке Мама Приангарья ожидается подъем уровня воды в Витиме до опасных отметок

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни — с 15 по 17 июля — на реке Витим в районе поселка Мама Иркутской области прогнозируется повышение уровня воды до 1200-1350 сантиметров.