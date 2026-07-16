Япония планирует запускать ракеты в три раза чаще, чем сейчас, и обогнать Россию

Ракета H3 стартует с космодрома Танегасима / © JAXA На прошедшей в Токио конференции Spacetide представители японских властей сообщили, что национальная космическая стратегия предусматривает достижение ключевого показателя эффективности — 30 запусков в год к началу 2030-х годов.
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