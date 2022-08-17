В Краснодарском крае мужчины предстанут перед судом за крупную кражу

Следственным подразделением отдела полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении троих местных жителей в возрасте 42, 46 и 55 лет по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ.
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