Умер поставивший спектакль «Дядюшкин сон» Владимир Кужеля

Советский и казахстанский театральный художник, художник-постановщик кино и ТВ Владимир Кужеля умер на 64-м году жизни, сообщили в пресс-службе Государственного академического русского театра драмы имени Лермонтова.
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