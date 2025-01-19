Акваторию возле севшего на мель танкера очистили

Акваторию бухты у кормы танкера «Волгонефть-239» полностью очистили от мазута. Спасатели и волонтеры локализовали остатки нефтепродуктов с помощью бонов, а затем гусеничные экскаваторы собрали мазут и боны, отправив их на утилизацию.
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