Акваторию возле севшего на мель танкера очистили

Акваторию бухты у кормы танкера «Волгонефть-239» полностью очистили от мазута. Спасатели и волонтеры локализовали остатки нефтепродуктов с помощью бонов, а затем гусеничные экскаваторы собрали мазут и боны, отправив их на утилизацию.