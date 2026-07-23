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Царьград

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Фронт приходит в движение: что грозит ВСУ на Харьковском направлении СВО

Фронт приходит в движение: что грозит ВСУ на Харьковском направлении СВО

Русская армия резко нарастила темпы продвижения в Харьковской области.Успешные действия группировки войск "Север" не только отодвигают угрозу от русских границ, расширяя буферную зону, но и лишают противника важнейших логистических узлов, закладывая прочный фундамент для масштабного прорыва.

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