Фронт приходит в движение: что грозит ВСУ на Харьковском направлении СВО

Русская армия резко нарастила темпы продвижения в Харьковской области.Успешные действия группировки войск "Север" не только отодвигают угрозу от русских границ, расширяя буферную зону, но и лишают противника важнейших логистических узлов, закладывая прочный фундамент для масштабного прорыва.
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