В Общественной палате отметили абсолютную прозрачность выборов президента РФ

Президентские выборы в России прошли абсолютно прозрачно. Об этом доложил сопредседатель координационного центра при Общественной палате (ОП) по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, пишет ТАСС.
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