Модернизированная Lada Niva Travel. От нынешней версии она будет отличаться полностью новой бамперной группой, LED-фарами и мотором 1.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Модернизированная Lada Niva Travel. От нынешней версии она будет отличаться полностью новой бамперной группой, LED-фарами и мотором 1.
Свежие комментарии