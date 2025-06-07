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Екатеринбург и мир

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Модернизированная Lada Niva Travel

Модернизированная Lada Niva Travel. От нынешней версии она будет отличаться полностью новой бамперной группой, LED-фарами и мотором 1.

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