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next WAR

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Афроамериканские активисты засудят Аннаполис и Вест-Пойнт

Афроамериканские активисты засудят Аннаполис и Вест-Пойнт

Небольшое вступление для лучшего понимания ситуации в целом, после чего будет приведена статья. Офицерский корпус ВС США и так существенно «размыт», поскольку всё большее число офицеров – это не выпускники профильных учебных заведений, а различных курсов резервистов при Университетах.

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