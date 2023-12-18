Афроамериканские активисты засудят Аннаполис и Вест-Пойнт

Небольшое вступление для лучшего понимания ситуации в целом, после чего будет приведена статья. Офицерский корпус ВС США и так существенно «размыт», поскольку всё большее число офицеров – это не выпускники профильных учебных заведений, а различных курсов резервистов при Университетах.