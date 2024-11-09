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Царьград

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Арбитра из РПЛ Безбородова отстранили за хвалебные комментарии в свой адрес

Арбитра из РПЛ Безбородова отстранили за хвалебные комментарии в свой адрес

Одного из самых известных арбитров России отстранили от судейства за создание фейковых комментариев в соцсетях о себе.

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