Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Китай призывает государственные фонды покупать больше акций

Китай призывает государственные фонды покупать больше акций

Финансовые регуляторы Китая представили ряд мер, которые призваны побудить крупные государственные паевые инвестиционные фонды и страховщиков покупать больше акций, поскольку Пекин стремится поддержать фондовый рынок страны, пишет CNBC.

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