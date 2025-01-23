Китай призывает государственные фонды покупать больше акций

Финансовые регуляторы Китая представили ряд мер, которые призваны побудить крупные государственные паевые инвестиционные фонды и страховщиков покупать больше акций, поскольку Пекин стремится поддержать фондовый рынок страны, пишет CNBC.
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