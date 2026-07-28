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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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68 команд из 9 дивизионов сыграют на Кубке Латинской Америки во Флориде: «Яркий пример того, как хоккей объединяет людей, прославляет культуру и создает возможности»

1 августа во Флориде стартует Кубок Латинской Америки по хоккею. В турнире примут участие более 1500 игроков из 68 команд, которые представят 16 стран.

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