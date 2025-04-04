Джефф Тиг: «Хочу, чтобы «Лейкерс» проиграли в плей-офф»

«Если «Лейкерс» проиграют, это будет из-за Луки – и ты увидишь кучу хейта из ниоткуда. Соцсети «Далласа» будут писать: «Мы рады, что избавились от него!» – и я хочу, чтобы так и случилось! Давайте, ребята! Нет, правда, я хочу этого, потому что.
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