Андрей и ещё много такого же хорошего казахи получат от пиндосов😀

Анатолий Рябенко Ну надо же казахи возбудились как микробы заразных смертельных болезней. Как всегда думали что хорошо будет, а оно оказалось воняет и портит окружающим воздух. Даже шиганак не помогает. И это американское чудо казахи принимают как калгалай. Счастья им и успехов хоть на этм поприще, может поймут что американское всё не хорошее.