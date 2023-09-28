Никогда не было и вот опять. Думали, что то американцы будут предупреждать и бороться с инфекциями. А вышло-то вононо как.
Астана заметила смертельную угрозу в биолабораториях США
Комментарии
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Андрей
и ещё много такого же хорошего казахи получат от пиндосов😀
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10 час.
Анатолий Рябенко
Ну надо же казахи возбудились как микробы заразных смертельных болезней. Как всегда думали что хорошо будет, а оно оказалось воняет и портит окружающим воздух. Даже шиганак не помогает. И это американское чудо казахи принимают как калгалай. Счастья им и успехов хоть на этм поприще, может поймут что американское всё не хорошее.
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8 час.
Владимир Алтайцев
Вот же мразь лицемерная этот Токаев. Как бабло получать от США за территорию, где производят фашисты-садисты США для всего мира, так он не уставал. А как только начали казахи мереть от лаборатории, так сразу взвыл. Умирали бы только русские, пальцем бы не шевельнул, скунс.
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6 час.
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