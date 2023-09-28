Театр абсурда
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Театр абсурда

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Астана заметила смертельную угрозу в биолабораториях США

Астана заметила смертельную угрозу в биолабораториях США

Никогда не было и вот опять. Думали, что то американцы будут предупреждать и бороться с инфекциями. А вышло-то вононо как.

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Комментарии
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Андрей
и ещё много такого же хорошего казахи получат от пиндосов😀
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10 час.
Анатолий Рябенко
Ну надо же казахи возбудились как микробы заразных смертельных болезней. Как всегда думали что хорошо будет, а оно оказалось воняет и портит окружающим воздух. Даже шиганак не помогает. И это американское чудо казахи принимают как калгалай. Счастья им и успехов хоть на этм поприще, может поймут что американское всё не хорошее.
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8 час.
Владимир Алтайцев
Вот  же мразь лицемерная  этот Токаев. Как бабло получать от США за  территорию, где  производят фашисты-садисты США  для всего мира, так он не уставал. А как только начали казахи мереть от лаборатории, так  сразу взвыл. Умирали бы  только русские, пальцем бы не шевельнул, скунс.
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6 час.

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