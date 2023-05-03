Живая Кубань

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Летом россиян ждет подорожание авиабилетов на 10 процентов

Летом россиян ждет подорожание авиабилетов на 10 процентов

Летом россиян ждет подорожание авиабилетов на 10 процентовСтоимость авиабилетов по России, по прогнозу ФАС, вырастет летом на 10 процентов, у Росстата этот показатель выше, сообщил на совещании у президента глава Минэкономразвития Максим Решетников.

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