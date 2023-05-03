Летом россиян ждет подорожание авиабилетов на 10 процентов

Летом россиян ждет подорожание авиабилетов на 10 процентовСтоимость авиабилетов по России, по прогнозу ФАС, вырастет летом на 10 процентов, у Росстата этот показатель выше, сообщил на совещании у президента глава Минэкономразвития Максим Решетников.