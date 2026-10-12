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Талалаев: «Почему в хоккее нет Fan ID, а футболе он есть? Переманили аудиторию из одного вида спорта в другой»

Талалаев: «Почему в хоккее нет Fan ID, а футболе он есть? Переманили аудиторию из одного вида спорта в другой»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о введении паспорта болельщика (Fan ID) на матчах футбольной Премьер-лиги.

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