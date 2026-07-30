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Стартовали съемки фильма «Супер Папа» с Виктором Хориняком и Павлом Деревянко

Стартовали съемки фильма «Супер Папа» с Виктором Хориняком и Павлом Деревянко

Первые кадры со съемочной площадки. Виктор Хориняк, Клим Кривоносенко, Леон Тафара Фото предоставлены кинокомпанией «РодАрс Фильм»Начались съемки полнометражного художественного фильма «Супер Папа» производства кинокомпании «РодАрс Фильм» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

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