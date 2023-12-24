В областном центре собаки затерроризировали целый микрорайон

«Алабай или кане-корсо!» Смоляне обеспокоены безопасностью своих детей Жители Миловидово в Смоленске пожаловались на агрессивное поведение собак охранной породы - по их словам, животные не дают им спокойно жить.
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