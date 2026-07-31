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Российскому региону предсказали погодные контрасты

Российскому региону предсказали погодные контрасты

В Сибири наблюдается контрастная погода, сообщили в Гидрометцентре России. На фоне сильной жары до плюс 35-37 градусов Цельсия, с превышением температурного фона в большинстве регионов климатическую норму на 5-7 градусов, наблюдается неустойчивая погода с интенсивными дождями, грозами и усилением ветра.

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