Российскому региону предсказали погодные контрасты

В Сибири наблюдается контрастная погода, сообщили в Гидрометцентре России. На фоне сильной жары до плюс 35-37 градусов Цельсия, с превышением температурного фона в большинстве регионов климатическую норму на 5-7 градусов, наблюдается неустойчивая погода с интенсивными дождями, грозами и усилением ветра.