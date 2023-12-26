Кристиан Хорнер: У Переса самая тяжёлая работа в Формуле 1

Getty Images / Red Bull Content PoolВ 2023 году Макс Ферстаппен в доминирующем стиле выиграл свой третий титул чемпиона Формулы 1, тогда как напарник голландца по Red Bull Серхио Перес с трудом обеспечил себе вице-чемпионство.
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