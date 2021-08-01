АПКР «Красноярск» спущен на воду в Северодвинске

На судостроительном предприятии «Севмаш», которое расположено в городе Северодвинск Архангельской области, состоялась торжественная церемония спуска на воду атомного ракетного подводного крейсера К-571 «Красноярск» проекта 885М (шифр «Ясень-М»).
На судостроительном предприятии «Севмаш», которое расположено в городе Северодвинск Архангельской области, состоялась торжественная церемония спуска на воду атомного ракетного подводного крейсера К-571 «Красноярск» проекта 885М (шифр «Ясень-М»).
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