Простой рецепт жареной перловки

Перловая крупа в последнее время не пользуется большой популярностью. И совершенно напрасно. Может быть, потому, что большинство сравнивает перловку со службой в армии ли перловка считается едой бедняков, наравне с путассу и минтаем.
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