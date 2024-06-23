Один человек погиб в огненной аварии на трассе «Сортавала»

В Приозерском районе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на площадке для отдыха Грузовик и легковой автомобиль столкнулись вечером 22 июня на трассе «Сортавала» в Приозерском районе Ленинградской области.
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