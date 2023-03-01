Закон и Порядок

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Россия не торопится

Вчера в комментарии пришёл очередной бот с методичкой (точно методичкой, ибо много раз повторял в разных местах одну и ту же фразу), гласящей «Вот вы получили Азовское море, но ценой отсутствия школ и больниц».

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