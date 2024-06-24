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Ферран об 1:0 с Албанией: «Испания играет феноменально, впереди большой путь. Каждый в команде готов выйти в основе, мы сплоченная семья»

Ферран об 1:0 с Албанией: «Испания играет феноменально, впереди большой путь. Каждый в команде готов выйти в основе, мы сплоченная семья»

Команда по руководством Луиса де ла Фуэнте обыграла сборную Албании (1:0) и вышла в 1/8 финала чемпионата Европы.

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