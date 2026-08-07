«Колобка» начали топить на «Кинопоиске» — сервис скрыл рейтинг фильма

«Последний богатырь. Колобок» стартовал в прокате вчера, 6 августа. Статистически, картина побила рекорд по сборам летних релизов и собрала в первый день 53,6 миллионов рублей в день премьеры (предпродажи — 15,1 миллион рублей).
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