Адвокат Киркорова отреагировал на слухи о лишении певца звания Народного артиста

Звездный адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы поп-короля Филиппа Киркорова, прокомментировал ситуацию с его участием в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой и вероятность лишиться звания Народного артиста.
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