Штаб-квартира ЄС у Брюсселі (архівне фото) Україна отримає п'ятий транш військової допомоги від Євросоюзу Брюссель виділив ще 504 мільйони доларів на постачання зброї Києву У понеділок міністри закордонних справ країн Євросоюзу погодили виділення ще 500 мільйонів євро (504 мільйони доларів) на постачання зброї Україні , внаслідок чого обсяг допомоги блоку Києву у сфері безпеки […] Сообщение Україна отримає п'ятий транш військової допомоги від Євросоюзу появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.