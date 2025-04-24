На родине за присоединение к ополченцам гражданам ФРГ грозит уголовное преследование.Сотни немцев, которые поехали защищать Донбасс ещё в 2014 году, вполне могут до сих пор воевать на стороне русских, пишет польское издание Onet.
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