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Польское издание Onet: За русских могут воевать 600 немцев

Польское издание Onet: За русских могут воевать 600 немцев

На родине за присоединение к ополченцам гражданам ФРГ грозит уголовное преследование.Сотни немцев, которые поехали защищать Донбасс ещё в 2014 году, вполне могут до сих пор воевать на стороне русских, пишет польское издание Onet.

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