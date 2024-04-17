Матвейчук объяснил, почему шары-террористы опаснее беспилотников

Малоразмерные воздушные шары, которыми ВСУ пытаются атаковать приграничные территории России в несколько раз опаснее беспилотников, потому что могут нести сразу несколько мощных боевых снарядов, сообщил военный эксперт Анатолий Матвейчук.
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