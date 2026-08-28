«Где хотим, там и купаемся!»: мигрантки с детьми устроили в фонтане банный день. С собой принесли мыло, шампунь и полотенца

Зачем это зверьё пускают на границе????????? Когда уже мы очистим нашу землю от бусурман?????????

Ольга Семенова

ирина Рудакова Зачем это зверьё пускают на границе????????? Когда уже мы очистим нашу землю от бусурман?????????

Вот именно, если бы их не пропустили на границе, то и не надо было бы коренному населению нервничать, полицию задействовать. Дожились, полиции больше делать нечего, как жён заезжих из фонтана гонять ? Таких случаев даже в мыслях этих нахлебников не должно быть, от слова совсем.