Новосибирск, обычное августовское утро. У здания Государственной публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ) жизнь шла своим чередом.
«Где хотим, там и купаемся!»: мигрантки с детьми устроили в фонтане банный день. С собой принесли мыло, шампунь и полотенца
Комментарии
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ирина Рудакова
Зачем это зверьё пускают на границе????????? Когда уже мы очистим нашу землю от бусурман?????????
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4 н.
Ольга Семенова
ирина Рудакова
Зачем это зверьё пускают на границе????????? Когда уже мы очистим нашу землю от бусурман?????????
Вот именно, если бы их не пропустили на границе, то и не надо было бы коренному населению нервничать, полицию задействовать. Дожились, полиции больше делать нечего, как жён заезжих из фонтана гонять ? Таких случаев даже в мыслях этих нахлебников не должно быть, от слова совсем.
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4 н.
Борис Леонтьев
Valeri Georgiadi
где это в Закавказье? Азербайджане, Грузии, Абхазии, Армении? Вы сами видили или языком потрепаться зах🤣отели
Таки да, наблюдал лично. Например в Ереване, заплёванные и полные окурков общественные пруды и озера в парках и скверах и фонтаны с купающимеси в них аборигенами.
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4 н.
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