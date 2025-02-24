Дорогая передача

Художнику Гай-Алексееву очень нравятся радиопередачи, которые организовали немцы для унтерменшей. Настолько эти передачи его цепляют, что он пишет письма, дабы таки интересные передачи повторили и выражает восторг прослушанным.
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