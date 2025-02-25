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Повышение пенсий, новые правила оплаты ЖКХ и самозапрет на выдачу кредитов: что изменится в законах с 1 марта

Повышение пенсий, новые правила оплаты ЖКХ и самозапрет на выдачу кредитов: что изменится в законах с 1 марта

Это касается многих из нас фото: Shutterstock/Fotodom.ruС 1 марта вступает в силу ряд новых законов. Большинство из них касаются рынка недвижимости, порядка оплаты коммунальных услуг и получения кредитов, освоения дачных участков.

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