Алексей Андриенко представил артефакты IX–XII веков в Екатеринбурге

В Екатеринбург привезли 479 артефактов IX–XII веков из Новгородского музея-заповедника. Выставка «Аргонавты Средневековья» откроется 1 сентября и продлится до 22 ноября.
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