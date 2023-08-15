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Товарищеские матчи. Япония сыграет с Анголой, Ливан – Кот-д’Ивуар

Участники чемпионата мира-2023 продолжают готовиться к турниру, который стартует в конце августа. Сегодня в рамках товарищеских матчей Япония сыграет с Анголой, Ливан встретится с Кот-д’Ивуаром.

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