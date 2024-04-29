Торгпалата РФ и Италии временно приостановила оплату рублями итальянских товаров

Российские компании пока не могут покупать итальянские товары за рубли. Это связано с приостановкой системы, которая позволяла оплачивать зарубежную продукцию, заявил РИА «Новости» глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо.