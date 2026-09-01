Bessent Claims Hormuz Will Be A "Worthless Piece Of Water" In Two Years Summary Bessent Says Hormuz Will Be "Worthless Piece of Water" In Two Years Iran offers conditional ceasefire: Pezeshkian says Iran will return to talks if the US honors prior commitments, which Tehran says it has violated.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым