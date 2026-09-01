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Zero Hedge

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Bessent Claims Hormuz Will Be A "Worthless Piece Of Water" In Two Years

Bessent Claims Hormuz Will Be A "Worthless Piece Of Water" In Two Years

Bessent Claims Hormuz Will Be A "Worthless Piece Of Water" In Two Years Summary Bessent Says Hormuz Will Be "Worthless Piece of Water" In Two Years Iran offers conditional ceasefire: Pezeshkian says Iran will return to talks if the US honors prior commitments, which Tehran says it has violated.

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