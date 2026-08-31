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Время перед спячкой: как звери Новосибирского зоопарка встречают осень. Фото

Время перед спячкой: как звери Новосибирского зоопарка встречают осень. Фото

Лето уже закончилось, а осень еще не вступила окончательно в свои права. В этот период Новосибирский зоопарк, который, к слову, хорошо известен очень многим барнаульцам, застыл в удивительном состоянии между двумя сезонами.

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