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Zero Hedge

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DeepSeek's 160,000 Huawei Order Is A Real Threat To Nvidia In 2027

DeepSeek's 160,000 Huawei Order Is A Real Threat To Nvidia In 2027

DeepSeek's 160,000 Huawei Order Is A Real Threat To Nvidia In 2027 Roughly 350 kilometers northwest of Beijing, in the city of Ulanqab, DeepSeek is constructing a data center measured in gigawatts.

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