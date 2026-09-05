DeepSeek's 160,000 Huawei Order Is A Real Threat To Nvidia In 2027 Roughly 350 kilometers northwest of Beijing, in the city of Ulanqab, DeepSeek is constructing a data center measured in gigawatts.
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