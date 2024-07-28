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Олимпиада 2024, скалолазание: где и во сколько смотреть прямые трансляции соревнований

Скалолазание – одна из самых молодых дисциплин на Олимпийских играх, которая специально появилась для привлечения более молодой аудитории.

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