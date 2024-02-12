Фрэнсис Нганну поздравил Кот-д′Ивуар с победой в Кубке Африки

«Поздравляю Кот-д’Ивуар с проведением и победой на Кубке Африки 2024. Они показали стойкость и решительность, преодолев трудный старт турнира и став чемпионами», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.
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