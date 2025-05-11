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Перемирие на Украине окончилось

Перемирие на Украине окончилось

Ночью на Украине официально окончилось "праздничное перемирие".Боевые действия официально возобновились, хотя по факту они и не прекращались, так как противник не соблюдал "праздничное перемирие", а у ВС РФ было указание отвечать на нарушения "праздничного перемирия", поэтому боевые действия и шли своим чередом во время "перемирия".

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